Zinswende bringt Bezahldienstleister in Bedrängnis

Branche erlebte enormes Wachstum

Laut GlobalData haben BNPL-Firmen in den vergangenen Jahren eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der Konsumfinanzierung geschaffen. 2021 kam die Branche auf ein Transaktionsvolumen von 120 Milliarden US-Dollar. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es lediglich 33 Milliarden US-Dollar gewesen. Begünstigt wurde das Geschäftsmodell durch das lange Zeit sehr niedrige Zinsumfeld. Dies ermöglichte es BNPL-Firmen, sich zu relativ niedrigen Kosten Kapital zu beschaffen und Kunden im Internet auf Online-Shopping-Seiten Point-of-Sale-Darlehen anzubieten. Verbraucher bezahlen ihre Einkäufe dann in Raten über einen gewissen Zeitraum und in der Regel zinsfrei. BNPL-Unternehmen berechnen den Online-Händlern Gebühren für jede Transaktion. Laut 451 Research gibt es derzeit weltweit mehr als 100 BNPL-Unternehmen.