Solarauto Lightyear One ist bereit zum Start

Zwei bis sieben Monate Sonnensaison

Der Lightyear 0 verfügt über fünf Quadratmeter patentierte, doppelt gekrümmte Solarzellen. Sie generieren Strom, wenn er fährt oder im Freien parkt. Unter optimalen Bedingungen mit intensivem und langem Sonnenschein kann der Lightyear 0 auf diese Weise neben seiner WLTP-Reichweite von 625 Kilometern aus der voll geladenen 60-kWh-Batterie eine zusätzliche Reichweite von 70 Kilometern pro Tag „nachtanken“. Dank dieses Solarertrags können Fahrer in den Sommermonaten täglich 70 Kilometer fahren, ohne an eine Steckdose zu müssen. In Klimazonen wie den Niederlanden und Deutschland sind es ca. zwei Monate, in Spanien oder Portugal bis zu sieben Monate, heißt es bei Lightyear.