Autofahrer krachte frontal in Zug der Almtalbahn

Ein Pkw ist Freitagfrüh in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) mit einem Zug zusammengestoßen. Der 26-jährige Autolenker dürfte die von rechts kommende Almtalbahn nicht bemerkt haben, berichtete dieoberösterreichischePolizei am Freitag. Der Autofahrer wurde verletzt, die rund 30 Passagiere sowie der Lokführer kamen ohne Blessuren davon.