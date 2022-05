Jeder siebente Mieter sucht billigere Wohnung

In einigen Bezirken gingen die Preise zuletzt zurück

Das Immobilienportal ImmoScout24 verglich für die „Krone“ die Preise vom ersten Quartal 2022 mit dem ersten Quartal 2021: Am günstigsten kann man im 15./16./17./5. Bezirk mieten. Am teuersten ist es im 1./20./2./22. Bezirk. Am stärksten gestiegen sind die Mieten im 20./11./2. und 23. Bezirk. In Ottakring, Landstraße, Innere Stadt, Alsergrund und Wieden gehen die Preise sogar zurück. „Bei den Mieten stellen wir gerade eine Trendwende fest. Ehemals günstigere Bezirke wie Brigittenau, Simmering, Liesing oder Leopoldstadt mit dem beliebten Karmelitermarkt ziehen bei den Mieten an, während der 3., 9., 4. und der 1. Bezirk offenbar bei Mieten eine Preisspitze erreicht haben und aktuell sogar etwas günstigere Mieten anbieten als noch vor einem Jahr“, so Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.