Dieser Fußball-Trainer besitzt ein Riesenherz

Was aber nicht bedeutet, dass Sageders schmuckes Haus in Riedau dann leer stehen wird. Der 38-Jährige und seine Frau Julia hatten sich nämlich vor drei Monaten entschieden, fünf ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. „Da wir über die Räumlichkeiten verfügen, machten wir das in Absprache mit der Caritas, weil mir die Kinder so leid taten“, sagt Sageder, der übrigens den für ihn verpassten Europa-League-Sieg keine Träne nachweint. „Dass ich vor einem Jahr Olis (Anm.: Oliver Glasners) Angebot abgelehnt hatte, war keine Entscheidung gegen ihn oder Frankfurt, sondern eine für meine Familie. Ich wollte mehr bei meiner Frau und den beiden Kindern sein!“