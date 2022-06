Erste Auslandsreise des künftigen Landeschefs

Als Napoleon 1797 vor den Grazer Stadttoren steht, ist Eile geboten. Die alten Kanonen des Landeszeughauses müssen fortgeschafft werden, damit sie nicht der Grande Armée in die Hände fallen. Das heutige Serbien bietet sich an - und so karren die Steirer die schweren Waffen kurzerhand auf die Festung Petrovaradin in Novi Sad. Für den Rücktransport in die Murstadt aber fehlt nach Bonapartes Verbannung das nötige Kleingeld - und so werden die Kanonen verkauft und eingeschmolzen. Der Erlös fließt später in die Renovierung des 1823 abgebrannten Schauspielhauses. Man erzählt sich, dass noch heute die eine oder andere - aus Metall der Zeughaus-Kanonen gegossene - Kirchenglocke in der serbischen Hauptstadt Belgrad läutet.