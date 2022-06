Steuer-Ungerechtigkeit endlich vor Abschaffung

Finanzamt schreibt Steuer für Bezug vor, den man nicht erhält

Der Irrsinn: Wegen einer Gesetzeslücke rechnet das Finanzamt aber so, als hätte die Leserin diesen Bezug neben der AMS-Zahlung erhalten. Und schrieb fast 7000 Euro Einkommensteuer als Nachzahlung vor. „Ich dachte zuerst an einen Irrtum, doch das Finanzamt forderte die Zahlung“, so Frau L. verzweifelt. Eine Ungerechtigkeit, auf die die Ombudsfrau bereits 2019 hingewiesen hatte, die aber die Politik kaltließ. Nun scheint eine Lösung in greifbarer Nähe.