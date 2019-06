Mindestpensionist wird zu Steuersünder gemacht

Wegen einer Systemänderung der damaligen Regierung wurde die Berufsunfähigkeitspension von Robert F. im Jahr 2015 in das sogenannte Rehageld umgewandelt. Das wird - anders als die Pension - von der jeweiligen Krankenkasse ausbezahlt. Knapp zwei Jahre später hat das Arbeits- und Sozialgericht aber festgestellt, dass Herrn F. sehr wohl die Berufsunfähigkeitspension zusteht - und zwar rückwirkend. Also auch für die Zeit, in der er nur Rehageld erhalten hat. Nach dieser Entscheidung wurde dem Wiener logischerweise lediglich die DIFFERENZ zwischen der ihm zustehenden Pension und dem bezogenen Rehageld nachbezahlt.