Wiener (57) ermordete eigene Kinder: 50 Jahre Haft

Höchststrafe für jenen Wiener, der Ende September 2021 seine eigenen drei Kinder in der kroatischen Hauptstadt Zagreb umgebracht hat. Kurz vor der Horror-Tat hatte sich der 57-Jährige über soziale Medien verabschiedet, wenig später entdeckte die Polizei in der Dachgeschoßwohnung im Stadtteil Mlini die Leichen der drei Kinder - zwei Buben und ein Mädchen - sowie den bewusstlosen 56-Jährigen. Er hatte versucht, sich selbst zu töten. Am Dienstag wurde Harald Kopitz in Zagreb - nicht rechtskräftig - zu 50 Jahren Haft verurteilt.