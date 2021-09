Kroatien: Wiener (56) tötete seine drei Kinder

Ein in Zagreb lebender 56 Jahre alter Wiener soll in der Nacht auf Samstag seine drei Kinder getötet haben. Zuvor hatte er sich über soziale Medien offenbar verabschiedet, wenig später entdeckte die Polizei in der Dachgeschoßwohnung im Stadtteil Mlini die Leichen der drei Kinder sowie den bewusstlosen 56-Jährigen.