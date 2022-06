ÖBAG: Aufsichtsrats-Chef Helmut Kern tritt zurück

Paukenschlag bei der Staatsholding ÖBAG: Helmut Kern gibt seinen Job als Aufsichtsrats-Chef auf. Seine Funktion endet mit der kommenden Hauptversammlung am 29. Juni, der Abschied erfolge im Einvernehmen mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), so die ÖBAG am Dienstag. Die Holding vertritt die Interessen der Republik bei teilstaatlichen Unternehmen wie Post, Telekom Austria und OMV.