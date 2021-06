Knalleffekt: Schmid tritt als ÖBAG-Chef zurück

„Kriegst eh alles, was du willst“

Erst Montag vergangene Woche waren Tausende neue Chats von Schmid bekannt geworden. Obwohl diese strafrechtlich nicht relevanten Inhalte lieferten, schlugen auch diese hohe Wellen und zeigten ein politisches Sittenbild. So regte er an, den Betriebsrat „abdrehen“ zu wollen: „Weg damit.“ Es wurde bei einer Reise nach Afrika über Flüchtlinge gescherzt. Bei den Chats, die im März für Aufregung sorgten, schrieb Blümel an Schmid: „Du bist Familie.“ Vor seiner Bestellung zum ÖBAG-Vorstand wandte sich Schmid an den Kanzler mit der Befürchtung, ein „Vorstand ohne Mandate“ zu werden. Kurz antwortete: „Kriegst eh alles, was du willst.“