250 Feuerwehren rückten zu 760 Einsätzen aus

Die am schlimmsten betroffenen Bezirke waren Braunau, Ried, Schärding, Grieskirchen, Wels-Land, Linz-Land, Eferding und Perg. Vorranging waren es umgestürzte Bäume und Überflutungen, die zu bewältigen waren. Aber es gab auch Brände in Eggelsberg und bei einem Gastronomiebetrieb in Schwertberg, die vermutlich auf das Unwetter zurückzuführen waren. Und in Niederkappel war eine Person 40 Minuten lang vermisst.