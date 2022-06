Zwei Schlangenattacken auf Radler und Wanderin

Der 43-Jährige Deutsche fuhr am Pfingstsonntag gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Donauradweg von Hofkirchen im Mühlkreis kommend Richtung Linz. Im Bereich Au endet der Radweg und geht in den Naturlehrpfad Donauschlinge als Fußweg in unwegsames Gelände über. Der Lenker stieg in diesen Fußweg mit seinem Fahrrad und Gepäck ein.