Nach Chaos-Anreise: Weißhaidinger Fünfter in Rabat

Drei Tage nach seinem neuen Diskuswurf-Rekord von 69,11 m in Eisenstadt belegte Lukas Weißhaidinger bei der Diamond League in Rabat mit 65,64 m den guten fünften Platz. Angesichts einer chaotischen Anreise - der Olympiadritte war von Wien nach Rabat zwölf Stunden unterwegs und kam dort erst in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr ins Bett - eine tadellose Leistung. Das Wichtigste: Der Oberösterreicher sammelte in Marokko wichtige Punkte für die Qualifikation des Diamond-League-Finals am 8. September in Zürich.