Weißhaidinger wirft in Eisenstadt neuen Rekord

Weißhaidinger legte einmal mehr eine großartige Serie hin: 67,49 - 69,11 - 64,85 - x - 67,93 - 66,47. Nichts kann seine Konstanz in der Weltspitze ausdrücken als diese tollen Würfe. Und noch dazu warf er diese Serie bei nahezu Windstille. „Ich hoffe, dass ich dieses Niveau halten kann. Nur muss ich bei den vielen Reisen in den nächsten Wochen auch haushalten.“ Schon Sonntag wirft er bei der Diamond League in Rabat, nächste Woche dann in Rom. 70 m kann er sich heuer bei einem der großen Meetings in Schweden gut vorstellen…