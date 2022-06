Top 6 von Olympia am Start

Also eine katastrophale Voraussetzung für eine Höchstleistung am heutigen Sonntag, wenn er um 19.25 Uhr Ortszeit (20.25 MESZ) in den Diskusring steigt. Das Meeting der Diamond League sieht wieder (wie heuer schon zum Auftakt der Königsklasse in Birmingham) alle Stars der Szene am Start. Die Top-6 der Olympischen Spiele von Tokio sind dabei, angeführt von Olympiasieger und Weltmeister Daniel Stahl. Weißhaidinger, in Birmingham Vierter, hofft in Rabat jetzt nur noch, möglichst viele Punkte für die Qualifikation fürs Finale in Zürich sammeln zu können.