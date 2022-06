US-Babymilch-Krise: Lukaschenko bot seine Hilfe an

Wichtiges Babymilch-Werk hat Produktion wieder aufgenommen

Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass Washington das Hilfsangebot aus Minsk annimmt, zumal sich die Situation in den USA nun zu entspannen scheint. Das strategisch wichtige Werk des Herstellers Abbott Nutrition in Sturgis im US-Bundesstaat Michigan nahm am Samstag wieder den Betrieb auf. Die ersten Produkte sollen in gut zwei Wochen ausgeliefert werden. „Wir werden die Produktion so schnell wie möglich hochfahren und dabei alle Anforderungen erfüllen“, erklärte der Konzern.