Babymilch: Hilfslieferung in den USA eingetroffen

Versorgungsengpass wegen Corona und Produktionsausfall

In den USA herrscht seit mehreren Monaten ein Mangel an Babymilchpulver. Ursache für die Knappheit der Säuglingsnahrung ist eine Verkettung von Umständen: In der Corona-Pandemie ging die Produktion von Babymilchpulver wegen Lieferengpässen und fehlenden Personals zurück. Im Februar dann musste die Firma Abbott nach dem Tod von zwei Säuglingen eine Milchpulverfabrik in Michigan schließen.