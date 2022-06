Todeskreuzung in Edlbach wird entschärft

Der Tod kannte keine Gnade. Am 18. Mai verunglückte die 16-jährige Jana W. aus Spital am Pyhrn bei einem Kreuzungsunfall in Edlbach tödlich. Aufgrund lokaler Hinweise, dass die Kreuzung Gefahren berge - die „Krone“ berichtete - , leitete Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ), rasch eine Untersuchung ein.