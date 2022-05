Mofalenkerin Jana (16) starb auf Todeskreuzung

An der Unfallstelle stehen Kerzen, ihre Flammen flackern stetig. Die 16-jährige Jana W. fuhr am Mittwoch gegen 19.25 Uhr mit ihrem Moped auf der Hengst Landesstraße von Windischgarsten Richtung ihrer Heimatgemeinde Spital am Pyhrn. In Edlbach wollte das Mädchen bei der Kreuzung mit der B138 links Richtung Spital abbiegen. Zur selben Zeit lenkte ein 28-Jähriger aus Vorderstoder seinen Wagen auf der B138 von Spital am Pyhrn Richtung Kirchdorf an der Krems.