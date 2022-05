Unfall auf Kreuzung: Moped-Lenkerin (16) tot

Ein 16-jähriges Mädchen aus Spital am Pyhrn stieß während der Fahrt mit seinem Moped am Mittwochabend auf einer Kreuzung in Edlbach (Oberösterreich) mit einem Pkw zusammen. Die Jugendliche wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.