Kulturzentrum im Sonnenpark will durchstarten

Sanierungskonzept erarbeitet

Um eine lang- und ganzjährige Nutzung der in die Jahre gekommenen Vereinshäuser in die Realität umzusetzen, fehlen derzeit noch rund 130.000 Euro. Keine Heizung, veraltete Elektrik und Abwassersituation, eine Sanierung des Mauerwerkes sowie wichtige Instandhaltungsarbeiten stehen auf dem Programm. Gemeinsam mit der Technischen Universität in Wien wurde ein maßgeschneidertes Renovierungskonzept für das gesamte Areal erarbeitet. 2024 wird der Sonnenpark als Spielort des „Tangente St. Pölten Festivals“ fungieren. Seit dem Start der Sammelaktion am 27. Mai sind bereits mehr als 7500 Euro zusammengekommen.