CO2-Steuer: Sprit wird später teurer

ARBÖ: „Verschiebung nur ein erster Schritt“

Mit Wohlwollen hat der Autofahrerclub ARBÖ am Donnerstag die Debatte über eine mögliche Verschiebung der Steuer vernommen. „Sollte die Bundesregierung tatsächlich die CO2-Bepreisung von Treibstoffen von 1. Juli auf 1. Oktober 2022 verschieben, könne dies nur der erste Schritt sein, um die österreichischen Autofahrerinnen und Autofahrer zu entlasten“, so Dr. Peter Rezar, Präsident der ARBÖ-Bundesorganisation. Die Inflation in Österreich war im Mai 2022 so hoch wie nie. Hauptgrund dafür waren die enorm gestiegenen Energiekosten. Im vergangenen Jahr stiegen die Preise für Diesel um 53 Prozent und für Super um 46 Prozent.