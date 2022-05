Bei Diesel und Benzin droht neuer Preissprung

China wird zum Preistreiber

Vor allem das offenbar wahrscheinlicher werdende Öl-Embargo durch die EU - momentan blockieren hier nur noch Ungarn, Tschechien und die Slowakei eine entsprechende Einigung - könnte die Preissituation weiter anheizen. „Die Situation ändert sich ständig“, so Doloszeski. Aber nicht nur die Situation in der Ukraine ist für die derzeit erhöhten Preise verantwortlich, sondern auch die derzeit massive Nachfrage an in China.