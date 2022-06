Volltanken als Luxus: Eine Bremse für Spritpreise

In Ungarn können nur noch Einheimische billig tanken

Die Situation im Einzelnen: Die Wirkung der CO2-Steuer per 1. Juli wäre eine neuerliche Verteuerung bei Diesel um neun und bei Benzin um 8,2 Cent je Liter. Damit wäre Benzin bei uns plötzlich teurer als in Deutschland, wo man soeben die Energiesteuer reduziert hat. Auch fast alle anderen Länder haben schon die Steuern und Abgaben beim Sprit gesenkt, und in Ungarn können nur noch Einheimische billig tanken.