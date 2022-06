Im Sommer droht Öffi-Ärger in Wien!

Die Urlaubs- und Ferienzeit wird heuer mit Sperren, 15-Minuten-Takt und Ersatzlinien für die Öffifahrer zum echten Stresstest. So ist die Seestadt den ganzen Sommer lang ohne U-Bahn-Anschluss. Und auch bei der Badner Bahn gibt es im Juli und August einen eingeschränkten Fahrbetrieb. Indes fiel am 1. Juni die Maskenpflicht in den Öffis - außer in Wien. An der Stadtgrenze darf die Maske wieder abgenommen werden. Die „Krone“ fuhr mit dem Zug. Es zeigte sich: Wer mit Maske eingestiegen ist, hat diese bis Wien auf, wer von vorneherein darauf verzichtet hat, setzt sie auch wenn innerhalb der Stadt die Durchsage der ÖBB erklingt, nicht mehr auf. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.