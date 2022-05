Die Suche ist beendet - 99ers haben neuen Trainer!

Das Warten der Grazer Eishockey-Fans hat ein Ende, die 99ers präsentierten mit Johan Pennerborn den neuen Mann an der Bande. Der Schwede kommt von SHL-Meister Färjestad nach Graz, wo er in den vergangenen fünf Jahren als Headcoach (abgelöst im Februar 2022) fungierte. Ab sofort soll er sich auch um die weitere Kaderplanung kümmern. Seine Trainerkarriere begonnen hat der 50-Jährige in der Division 1 in Schweden bei Sunne IK. Nach weiteren Stationen in der HockeyAllsvenskan und Division 2 wechselte Pennerborn in der Saison 2014/2015 nach Färjestad. Hier agierte er zwei Jahre als Headcoach im Nachwuchs, betreute das U16 Team. 2016/2017 erhielt er die Chance als Assistant-Coach in der Kampfmannschaft und nur ein Jahr später wurde Pennerborn als Headcoach bestätigt.