Gefährliche Drohung war „milieubedingter Unmut“

Das Prozedere ist dem Mostviertler bereits sehr vertraut. Schon mehrmals musste sich der 22-Jährige wegen verschiedener Delikte vor Gericht verantworten. Seine Liste an Vorstrafen ist lang, erst Anfang Februar wurde er wegen Körperverletzung zu drei Jahren bedingter Haft verurteilt – mehrere Jahre an Bewährungsstrafen sind noch offen. Jetzt saß er erneut wegen gefährlicher Drohung und versuchter Nötigung am Landesgericht St. Pölten auf der Anklagebank.