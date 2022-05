Alle Frauenhäuser sind derzeit voll ausgelastet

In 30 Jahren viel passiert

Aber die Zeit sei reif für etwas Neues, Mutiges gewesen. So bezog am 11. November 1991 die erste Frau eine Krisenwohnung in Amstetten. Sechs Monate später gab es bereits Platz für acht Gewaltopfer, aktuell betreut das Team im Frauenhaus neun Frauen. Mit manchen einstmals Schutzsuchenden steht die bisherige Leiterin noch heute in Kontakt. So wünscht ihr seit 20 Jahren eine frühere Bewohnerin frohe Weihnachten.