„Es kommt jetzt immer öfter zu lokalen Unwettern“

Weniger Niederschläge

Betrachtet man übrigens die Gesamtmenge der Niederschläge im Burgenland im heurigen Jahr, so gibt es einen Rückgang von 30 bis 50 Prozent in den einzelnen Landesteilen. Nicht umsonst war die Trockenheit bereits mehrfach Thema, etwa in Zusammenhang mit dem niedrigen Wasserstand des Neusiedler Sees.