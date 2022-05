1,8 Millionen Euro Schaden in der Landwirtschaft

„Die Konsequenz der gestrigen Unwetter ist ein Gesamtschaden in der Landwirtschaft in der Höhe von 1,8 Millionen Euro auf einer Agrarfläche von insgesamt 9500 Hektar“, so Mario Winkler, Pressesprecher der österreichischen Hagelversicherung. Nach einer ersten Bilanz ist das Bundesland Steiermark am schlimmsten betroffen. Aber auch in Kärnten und in Tirol kam es am Dienstagnachmittag zu großen Schäden durch das Unwetter.