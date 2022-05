Frage im Landtag: Absahnen mit Strompreis?

Derartiges vermisst die SPÖ bei der Energie AG in Oberösterreich. Hier lag der Arbeitspreis für den Tarif „Ökostrom Klassik“ vor einem Jahr noch bei 7,99 Cent, wer jetzt zur Energie AG wechselt, zahlt für denselben Tarif 50,29 Cent. Für SPÖ-Konsumentensprecherin Heidi Strauss drängt sich hier eine Frage auf, die sie am kommenden Donnerstag im Landtag an Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) richten wird: „Wie hat sich der Gewinnanteil pro Kilowattstunde beim ,Ökostrom Klassik‘ der Energie AG im Vergleich zum Vorjahr verändert?“ Sprich: Sahnt das mehrheitlich in Landesbesitz befindliche Unternehmen auf Kosten seiner Stromkunden ordentlich ab?