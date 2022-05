„Schneeball-System“: Alter Betrug, neue Währung

Mehr als die Hälfte an Wert verloren

Doch dann, so Verteidiger Dominik Wild (Kanzlei KollmannWolm), „gab es einen Hackerangriff auf eine Kryptobörse“. Die Internet-Währung hätte mehr als die Hälfte an Wert verloren. Zuvor wären aber elf Monate lang Gewinne geflossen.