Griechenland will Gespräche, die Türkei aber nicht

Der griechische Premier hatte erst kürzlich davor gewarnt, dass die zahlreichen illegalen Überflüge türkischer Kampfjets über bewohnte griechische Inseln die Südostflanke der NATO schwächen könnten. „Das Letzte, was wir jetzt in der NATO brauchen, ist eine weitere Quelle politischer Instabilität“, sagte er am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dabei bezog er sich auf den Krieg in der Ukraine.