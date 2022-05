Nach Veto: Gespräche mit Türkei gehen weiter

„Es ist gut, dass wir diesen Dialog fortsetzen können, aber es wird sicher etwas Zeit brauchen“, sagte die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson am Montag. Das Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am vergangenen Wochenende sei gut verlaufen. Zuvor hatte der finnische Außenminister Pekka Haavisto gesagt, dass er optimistisch sei, dass eine Lösung für das Problem gefunden werde. Das könne jedoch dauern, möglicherweise bis zum NATO-Gipfel Ende Juni in Madrid.