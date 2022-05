NATO-Beitritte: Türkei macht Blockade-Drohung wahr

Die Türkei hat in der NATO den Beginn der Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden blockiert. Am Mittwoch war es im NATO-Rat nicht - wie ursprünglich geplant - möglich, den für den Start des Aufnahmeprozesses notwendigen Beschluss zu fassen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr. Die beiden nordeuropäischen Länder hatten in der Früh offiziell die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Gleich danach hätten die Beitrittsgespräche starten sollen. Die Türkei brachte in der Sitzung allerdings Sicherheitsbedenken vor und machte klar, dass sie zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zustimmen kann.