Van der Bellen über Kanzler: „Schwamm drüber“

Wenn Sie als Flüchtlingskind die Entwertungs-Argumente von ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner zur Staatsbürgerschaft hören, was denken Sie sich da?

Ich denke mir dann, da irrt sie sich. Wenige Augenblicke in meinem Leben haben mich so berührt wie der, als der Bürgermeister des Kaunertals vor einigen Jahren bei einem Meeting, noch dazu in der Wallfahrtskirche Kaltenbrunn, vor versammelter Belegschaft erklärte, ich sag es im einheimischen Dialekt: „Bischt als Flichtlingskind kemma, und jetzt bischt oaner von uns.“ Und das ist schon etwas besonders Schönes, und ich finde, die Staatsbürgerschaft ist ja etwas ungemein Wertvolles, aber wir sollten nicht so tun, als wäre das etwas, das man sich 20 Jahre lang verdienen muss.