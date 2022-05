Nehammer-Entschuldigung: Was denkt er wirklich?

Gegenüber der „Krone“ erklärte der Bundeskanzler, er habe zu Beginn seiner Rede „in der Freude, dass wir miteinander nach mehr als zwei Jahren der Einschränkungen so wieder beisammen sein können“, seiner Emotion freien Lauf gelassen. Ja, so hat sich das auch dem Beobachter erschlossen: Es schien tatsächlich so, als habe ihn die Kulisse übermannt. Er wollte die Sympathien der Delegierten gewinnen, was ihm, wie sein 100-Prozent-Ergebnis beweist, auch gelungen ist. Er hat sich hinreißen lassen. Und so möchte er sich nun entschuldigen, wenn, wie er sagt, „meine überschwängliche Begrüßung Menschen irritiert hat.“