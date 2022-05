Diskussion um eine Altersgrenze für Bürgermeister

Wähler sollen entscheiden

Mit 78 Jahren noch politisch aktiv zu sein, ist für den Trauner ÖVP-Stadtchef Karl-Heinz Koll (32) unvorstellbar: „Wir wollen mehr Junge in der Politik. Dann darf man ihnen den Platz auch nicht verstellen. Eine Altersbegrenzung lehne ich ab. Es soll jeder die Möglichkeit haben, sich an der Politik zu beteiligen.“ Der Astener Bürgermeister Karl Kollingbaum (SPÖ) spielt den Ball den Wählern zu: „Sie sollen entscheiden, ob sie jemandem mit 78 noch zutrauen, dass er den Job gut macht. Ich kann mir nicht vorstellen, in dem Alter in der Politik zu sein.“