Maskenpflicht in der Schule hat jetzt ausgedient

Zuletzt hat der Anteil an positiven PCR-Tests an den Schulen weiter abgenommen. Nach rund 3900 Coronafällen, die in den zwei Testdurchgängen in der Woche vor Ostern beim Programm des Bildungsministeriums (in allen Bundesländern außer Wien) entdeckt wurden, waren es vergangene Woche 941 (bei einem Testdurchgang). Auch die Positivitätsrate geht weiter zurück, von 0,5 Prozent vor Ostern auf diesmal 0,2.