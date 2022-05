Rote Linie für China!

Aktuelle Ursache zu dieser Klarstellung ist die Sorge, dass das Schicksal der Ukraine Schule macht. So weit wird es nun aber in absehbarer Zeit nicht kommen. Unter dem Eindruck des Widerstands der Ukraine muss sich Chinas Führung den Gedanken aus dem Kopf schlagen, Taiwan in einem Handstreich nehmen zu können. Peking wird vielmehr alles daransetzen, sich nicht die Finger zu verbrennen und ja nicht in die Lage Russlands zu geraten.