Panik in Taiwan nach Bericht über Angriff

„Neu-Taipeh ist von Raketen der kommunistischen Kräfte Chinas getroffen worden“, hieß am Mittwoch kurz nach 7 Uhr (Ortszeit) in einem Beitrag des Senders CTS. Später hieß es, im Hafen der taiwanesischen Hauptstadt seien Schiffe und Infrastruktur zerstört worden. Diese Breaking-News-Meldungen liefen am unteren Rand des Bildschirms als Insert während eines Berichts über die Corona-Situation in Taiwan.