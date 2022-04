China erhöht jetzt Druck auf Taiwan und die USA

Kurz zuvor wurde bekannt, dass am Freitag eine Delegation des amerikanischen Kongresses unter Führung des einflussreichen republikanischen Senators Lindsey Graham in Taipeh mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zusammentraf. China betrachtet Taiwan jedoch nur als Teil der Volksrepublik und lehnt offizielle Kontakte seiner diplomatischen Partner mit der Regierung in Taipeh entschieden ab.