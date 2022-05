St. Gilgen am Wolfgangsee liegt am Attersee

„Krone“-Leser haben sich gewundert. Eine Villa in St.Gilgen am Wolfgangsee, die noch dazu am Seeufer steht, soll ausgerechnet am Attersee liegen? Die Verwirrung mancherorts war perfekt. Die Oligarchenvilla in St.Gilgen-Burgau liegt tatsächlich am Attersee. Denn: Die Gemeinde St. Gilgen hat nicht nur ein Ufer an einem See.