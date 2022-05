Seevillen-Besetzung für Aktivisten ohne Folgen

Nur wenige Stunden dauerte am Samstag die Besetzung der Villa in Burgau am Attersee – die „Krone“ berichtete. Zehn Aktivisten hatten das Grundstück, das dem russischen Oligarchen und Ex-Vize-Premier Igor Schuwalow zuzurechnen ist, in der Früh besetzt. Sie verbarrikadierten die Einfahrt und brachten Botschaften am Baugerüst an. Dafür benutzten sie ein Ruderboot und schipperten am Attersee. Aufs Grundstück dürften die Aktivisten über eine Öffnung für Bauarbeiten gelangt sein. In die Villa selbst drangen die Besetzer erst gar nicht ein, denn sie war versperrt.