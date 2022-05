Digitale Strategien schützen Herzpatienten

„Mit der digitalen Medizin sollen die Diagnostik und Behandlung durch Software und Algorithmen verbessert werden. Die Medizin wird so in vielen Bereichen, insbesondere in der Kardiologie, revolutioniert werden“, ist Univ.Prof. Dr. Axel Bauer, MedUni Innsbruck, sicher. Digitale Sensoren können Vitalparameter kontinuierlich messen und telemetrisch übertragen, wie aus Anlass der diesjährige Jahrestagung der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) in Salzburg berichtet.. „Intelligente Algorithmen transformieren diese Information in digitale Biomarker, die bei der Optimierung von medizinischen Entscheidungen helfen. So können personalisierte Therapieentscheidungen getroffen werden.