Geregelter Wolfsabschuss soll Ausbreitung stoppen

Bei uns in Mallnitz hat der Wolf am Wochenende ein Kalb zu Tode gehetzt. Bauern berichten über Schafrisse auf den Almen. Ist es üblich, dass der Wolf auch auf größere Tiere losgeht? Und sind auch Menschen in Gefahr?

Er fängt beim Kleinvieh an. Diese Tiere werden dann vom Bauern geschützt. Entweder er umgeht die Schutzmaßnahmen oder entweicht auf das nächst größere Glied – wie Kühe, Kälber, Lamas, Esel. Irgendwann ist auch der Mensch an der Reihe.