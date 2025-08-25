Bursche wollte mit Fahrradsitz in Markt einbrechen

Die Polizei konnte in der Nacht auf Montag um 0.45 Uhr einen 16-Jährigen festnehmen, als er mit einem Fahrradsitz und Schraubenzieher in einen Klagenfurter Drogeriemarkt einbrechen wollte.
„Zuvor stahl er ein unversperrtes Fahrrad und begab sich daraufhin zum Drogeriemarkt“, so die Polizei. Danach begab sich der Jugendliche zum Drogeriemarkt und versuchte die Schiebetüre mit dem Sitz des gestohlenen Fahrrades und einem Schraubenzieher aufzubrechen. Jedoch erfolglos, denn damit löste er den Alarm aus und er ergriff die Flucht.
Jugendlicher festgenommen
„Durch die ausgezeichnete Zusammenarbeit der eingesetzten Polizeistreifen konnte der 16-Jährige kurz darauf im unmittelbaren Nahbereich von Kräften der schnellen Interventionsgruppe (SIG) angehalten werden“, lobt die Landespolizeidirektion Kärnten.
Der 16-Jährige wurde festgenommen und zeigte sich zu der begangenen Tat voll geständig. Sein Motiv: Geldnot. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert.
