Wolf im Mölltal kommt bis vor die Stalltür

„Mein Mann kam aufgeregt ins Haus gelaufen, nachdem er einen Wolf direkt hinter unserem Haus gesichtet hatte“, erzählt Claudia Taurer, die mit ihrer Familie einen Bauernhof in Stall bewirtschaftet. Angst hat sie aber nicht nur um ihre Pferde, Hühner, Schafe, Ziegen und Welpen, sondern auch um die Kinder. „Täglich halten sich bei uns Buben und Mädchen auf. Einige haben hier ihre Pferde eingestellt. Da ist also immer was los.“